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В Сенаті планують "вбити" законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Середа 01 листопада 2023 13:11
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В Сенаті планують "вбити" законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України Фото: в Сенаті планують "вбити" законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сенатори Сполучених Штатів Америки висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю без України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Республіканці Палати представників Конгресу США представили законопроєкт про додаткові витрати лише для Ізраїлю. Проєкт було представлено всупереч проханню голови Білого дому Джо Байдена щодо виділення 106 млрд доларів, які включали б:

  • допомогу Єрусалиму й Києву;
  • фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні;
  • безпеку на кордоні США з Мексикою.

Попри те, що республіканці мають більшість в Палаті представників, демократи контролюють Сенат. Законопроєкт, аби стати законом, повинен:

  • пройти Палату представників, а також Сенат;
  • отримати підпис від Байдена.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що республіканський законопроєкт буде "мертвим" після прибуття до верхньої палати, навіть якщо він пройде Палату представників.

Зокрема накласти вето планують й у Байдена.

"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", – заявили в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що всі вищезгадані чотири питання потребують вирішення.

"Ми повинні розглянути всі ці чотири питання, всі чотири - Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон", - заявив Макконнелл.

Що цьому передувало

Після обрання нового речника Палати представників США Майка Джонсона, останній запропонував свій варіант пакета допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України. Білий дім, зі свого боку, заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт, де не врахована допомога Україні.

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