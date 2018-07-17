В Сенате США призвали к ужесточению санкций против России после саммита в Хельсинки

К усилению призвал лидер Демократической партии Чак Шумер

В Сенате Соединенных Штатов Америки (США) призывают к ужесточению санкций против Российской Федерации (РФ) после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Об этом сообщает агентство Reuters.

К усилению призвал лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер.

"Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал две основные партии приложить усилия в вопросе усиления санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в понедельник", - передает агентство.

Кроме того, Шумер просит коллег из Республиканской партии пригласить для дачи показаний в Конгрессе членов команды по вопросам национальной безопасности, сопровождавших Трампа во время саммита.

Напомним, как ранее сообщалось, большинство Конгрессмен Демократической партии и отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встречу президентов США. Так, спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что не сомневается в причастности РФ к вмешательству в президентских выборах в США в 2016 году.