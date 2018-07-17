У Сенаті США закликали до посилення санкцій проти Росії після саміту у Гельсінкі

До посилення закликав лідер Демократичної партії Чак Шумер

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) закликають до посилення санкцій проти Російської Федерації (РФ) після саміту президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі. Про це повідомляє агентство Reuters.

До посилення закликав лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер.

"Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав дві основні партії докласти зусиль у питанні щодо посилення санкцій проти Москви після саміту американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі у понеділок", - передає агентство.

Крім того, Шумер просить колег з Республіканської партії запросити для надання свідчень у Конгресі членів команди з питань національної безпеки, які супроводжували Трампа під час саміту.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, більшість конгрессменів Демократичної партії та окремі представники Республіканської партії розкритикували зустріч президентів США. Так, спікер Палат представників Конгресу США Пол Райан заявив, що не сумнівається у причетності РФ до втручання у президентські вибори у США в 2016 році.