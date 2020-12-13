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В Сенате США призвали правительство Украины продолжать антикоррупционные реформы

Вашингтон, Воскресенье 13 декабря 2020 00:41
В Сенате США призвали правительство Украины продолжать антикоррупционные реформы
Фото: Сенат США (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман отреагировал на предоставление финансовой помощи Украине в рамках оборонного бюджета. Он напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией.

Об этом пишет "Голос Америки".

Портман отметил, что был среди авторов законов, которые связывают американскую помощь в продолжении антикоррупционных реформ.

"Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ”, - заявил он.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Чтобы этот документ вступил в силу, его должен подписать президент США.

Ранее, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.

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