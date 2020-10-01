В Сенате США предложили усилить военные позиции в Европе для сдерживания РФ

Россия становится более агрессивной в своей внешней политике. США необходимо разместить войска в Восточной Европе для ее сдерживания и защиты партнерских отношений со странами региона.

Об этом заявил председатель комитета по вооруженным силам Сената США Адам Смит.

По его словам, существует обеспокоенность в связи с тем, что российская агрессия оказывает влияние на "партнерство США в Европе".

"Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли", - сказал Смит на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе.

Для противодействия России США планируют перебазировать истребители F-16 из Германии в Италию, заявил глава оперативного управления комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэвид Аллвин.

В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Аллвин заявил, что идея заключается в расширении площади атаки, поскольку ошибочно предполагать, будто Россия склонна действовать только на Балтике.

Кроме того, Пентагон не планирует закрывать важный учебный объект - один из крупнейших полигонов ВС США в Европе в баварском Графенвере.

Указывается, что планы передислокации американских сил в Европе еще не детализированы.

И.о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон сказал, что вывод войск из Германии и размещение контингента в Польше - это отдельные, но дополняющие друг друга процессы.

В Польше размещены на ротационной основе около 4,5 тыс. военнослужащих, будет размещена еще тысяча, включая элементы пятого корпуса США, сказал он.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

29 июля глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.