В Сенате США поддержали законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине

Председатель Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес подчеркнул, что законопроект является пакетом долгосрочной помощи, который демонстрирует "двухпартийную преданность США безопасной Украине".

"Как мы все знаем, ситуация в сфере безопасности ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", - заявил он.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.