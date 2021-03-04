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В Сенате США отложили дебаты по пакету Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 07:06
В Сенате США отложили дебаты по пакету Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов Фото: Сенат США (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Сенат отложил начало дебатов по поводу законопроекта президента Джо Байдена о пакете экономической помощи объемом 1,9 трлн долларов. Рассмотрение ожидается в четверг.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что сторонникам законопроекта удалось достичь соглашения с более умеренными демократами о сокращении числа американцев, которые получат прямые выплаты в размере 1 400 долларов.

Согласно новым договоренностям, американцы, зарабатывающие более 80 тысяч долларов (ранее было 100 тысяч) в год на человека, а также супружеские пары, получающие ежегодный доход свыше 160 тыс. долларов, лишатся права на получение прямых выплат.

Ожидается, что дебаты по поводу законопроекта займут около 20 часов.

"Голосование станет показателем того, насколько сильно республиканцы выступают против предлагаемого Байденом законопроекта", - пишет издание.

Пакет экономической помощи позволит администрации Байдена оплатить закупку новых партий вакцин и медицинских принадлежностей, увеличить размер пособий по безработице и направить финансовую помощь в адрес домашних хозяйств, малых предприятий, властей штатов и округов. На подписание закона рассчитывают до до 14 марта.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет мер поддержки на 1,9 трлн долларов.

РБК-Украина писало, что в Сенате пакет Байдена потенциально может столкнуться с проблемами, поскольку там места распределены почти 50 на 50 между демократами и республиканцами.

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