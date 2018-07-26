У Сенаті США обіцяють нові санкції проти Росії до листопада

Сенатори обговорять вплив Сполучених Штатів через санкції на різні сектори економіки РФ

Американський сенатор-республіканець, голова комітету Сенату з зовнішніх справ Боб Коркер впевнений, що Сполучені Штати схвалять нові санкції проти Росії ще до проведення в США проміжних виборів у Конгрес, намеченых на листопад. Про це він повідомив журналістам, передає Bloomberg.

Коркер вважає, що запланованих на слуханнях в Конгресі щодо введення санкцій проти РФ буде прийнята відповідна норма.

"Я впевнений, що щось буде прийнято в найближчі пару місяців... якщо говорити про вибори, то це (введення санкцій, ред.), ймовірно, має відбутися до першого вівторка листопада", - сказав Коркер.

нагадаємо, 6 листопада призначені вибори в конгрес США.

Коркер також додав, що на слуханнях у антиросійських санкції у комітеті з закордонних справ Сенату обговорять можливий вплив США через санкції на різні сектори економіки Росії і спробують допомогти американським властям "підібрати підходи до суверенного боргу та інших сфер російської економіки.

Нагадаємо, 24 липня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем і його колега-демократ Боб Менендес оголосили, що працюють над всеосяжним законодавством, яке посилить санкційне тиск на Росію і зміцнить потенціал уряду Сполучених Штатів.