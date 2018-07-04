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У Сенаті підтримали висновки спецслужб про втручання РФ у вибори в США

НовиниПолітика    04.07.2018 - 04:29
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Голова комітету з розвідки сподівається на швидку появу додаткових матеріалів

Комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів згоден з висновками американських спецслужб про втручання Росії у президентські вибори в США. Про це йдеться в звіті комітету, опублікованому 3 липня.

Голова комітету Річард Берр заявив, що він із колегами по комітету "провели останні 16 місяців за вивченням джерел, методів діяльності та аналітичної роботи", на яких грунтуються висновки спецслужб, і в комітету "немає причин оскаржувати їхні висновки".

Водночас сенатор підкреслив, що розслідування триває і він сподівається на швидку появу додаткових матеріалів, які "дадуть ясність щодо дій Росії у виборіах у США".

Згідно опублікованою у травні комітетом з розвідки Сенату США розсекреченою частиною доповіді, підготовленої за участю Центрального розвідувального управління, Федерального бюро розслідувань та Агентства національної безпеки, Кремль втручався в перебіг президентських виборів у США в 2016 році.

Заступник голови комітету Марк Ворнер назвав дії російської сторони під час американських виборів "широкомасштабними і ретельно розробленими".

Крім того, відповідно до звітів розвідки, уряд РФ і представники російських ЗМІ Росії намагалися "очорнити колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон" на корись Дональда Трампа.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство юстиції США передало Конгресу понад тисячу нових документів, пов'язаних із розслідуванням втручання Росії у вибори в США.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сенат США, Вибори в США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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