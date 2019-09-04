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В Сенате считают, что США способны остановить строительство "Северного потока 2"

Новости » Экономика    04.09.2019 - 06:30
В Сенате считают, что США способны остановить строительство "Северного потока 2"
Иллюстративное фото (twitter.com/ria)

Ранее США приняли санкции против судов, которые помогают строить газопровод в Балтийском море

Соединенные Штаты способны остановить строительство газопровода "Северный поток-2", которым планируется транспортировать российский природный газ в Германию. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, сенатор считает "достаточно убедительной" признаком такой возможности проведенное в июле голосование в комитете по иностранным делам Сената, что касалось возможности введения санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. Тогда 20 голосов были в поддержку санкций, а два - против.

Выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне во вторник, 3 сентября, снатор отметил, что в Конгрессе США есть поддержка для принятия этого законопроекта.

Всего на планете существует пять компаний, которые могут прокладывать трубопроводы на морских глубинах. Таким образом, как считает сенатор Круз, законорпроект может быть эффективным для остановки "Северного потока-2".

Чтобы этот законопроект стал законом, он должен получить поддержку обеих палат Конгресса. Последний начнет работу после летних каникул уже на следующей неделе.

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты считают, что российский проект "Северный поток-2" может иметь негативное влияние на независимость США и стран Европы.

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