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У Сенаті вважають, що США здатні зупинити будівництво "Північного потоку 2"

Новини » Економіка    04.09.2019 - 06:30
У Сенаті вважають, що США здатні зупинити будівництво "Північного потоку 2"
Ілюстративне фото (twitter.com/ria)

Раніше США ухвалили санкції проти суден, які допомагають будувати газопровід у Балтійському морі

Сполучені Штати здатні зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", яким планується транспортувати російський природний газ до Німеччини. Про це заявив американський сенатор Тед Круз, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, сенатор вважає "доволі переконливою" ознакою такої можливості проведене у липні голосування у комітеті із закордонних справ Сенату, що стосувалось можливості запровадження санкцій проти суден, котрі допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. Тоді 20 голосів були на підтримку санкцій, а два - проти.

Виступаючи в Інституті Гудзона у Вашингтоні у вівторок, 3 вересня, снатор зазначив, що у Конгресі США є підтримка для схвалення цього законопроекту.

Всього на планеті існує п'ять компаній, які можуть прокладати трубопроводи на морських глибинах. Таким чином, як вважає сенатор Круз, законорпроект може бути ефективним для припинення "Північного потоку-2".

Аби цей законопроект став законом він має здобути підтримку обох палат Конгресу. Він почне роботу після літніх канікул уже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати вважають, що російський проект "Північний потік-2" може мати негативний вплив на незалежність США і країн Європи.

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