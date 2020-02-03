В Сенате не считают действия Трампа в отношении Украины основанием для импичмента

Сенатор-республиканец Ламар Александер заявил, что обращение президента США Дональда Трампа к Украине с просьбой начать расследование против сына Джо Байдена не является достаточно серьезным нарушением, чтобы признать его виновным по статьям импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сенатор заявил, что Трамп допустил ошибку, когда просил Зеленского "об услуге" в виде проведения расследования, одновременно заблокировав военную помощь Украине.

Александер заявил, что Трамп "перешел черту", когда просил о расследованиях.

"Думаю, что ему не следовало этого делать. Думаю, что это было неправильно. Если президент был недоволен действиями Байденов в Украине, ему следовало бы обратиться к генеральному прокурору США Уильяму Барру", - сказал сенатор.

В то же время Александер добавил, что то, что сделал Трамп, "далеко от измены, взяточничества, серьезных преступлений и проступков".

Для отстранения Трампа от должности необходимо две трети голосов сенаторов, а учитывая, что республиканцы имеют большинство в этой палате, их однопартиец Трамп почти наверняка будет оправдан.

Напомним, голосование по двум статьям обвинения относительно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках импичмента Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля.

РБК-Украина писало, что попытка демократов в Конгрессе США подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа практически не отразилась на стабильности его поддержки.