В Сенате назвали катастрофой для США сделку по "Северному потоку-2"

Договоренности по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", о достижении которых, по сообщениям СМИ, собираются объявить Вашингтон и Берлин, станут геополитической победой для России и "катастрофой для США" и их союзников. Такую точку зрения выразил во вторник сенатор-республиканец Тед Круз
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора, опубликованное на его на сайте.
Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля.
"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - утверждается в заявлении Круза.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".
По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.
Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.