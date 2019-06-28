В Сенате Франции готовы ознакомить Макрона с "мирным планом" ОПЗЖ

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

ОПЗЖ во Франции представила "мирный план" по Донбассу

В Сенате Франции готовы ознакомить президента Франции Эммануэля Макрона с "мирным планом" для Донбасса "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), который был представлен народным депутатом и сооснователем партии Вадимом Рабиновичем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщается, 28 июня делегация ОПЗЖ во главе с Рабиновичем находится с визитом во Франции, где представила французским сенаторам в Люксембургском дворце "мирный план" партии по урегулированию конфликта на Донбассе и установлению мира в Украине.

Во время переговоров с сенатором, руководителем комиссии Сената, советником премьер-министра Франции Натали Гуле Рабинович подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в помощи со стороны Европы в вопросе установление мира.

"Мы будем идти к миру ‒ у нас нет другого выхода. Мы очень хотим, чтобы нам помогали, потому что мы молодая демократия", – заявил Рабинович.

Он также обратился к французскому сенатору с просьбой подсказать, как лучше реализовать и продвигать этот план в Европе и Украине.

"Вы оплот демократии. Следующий шаг: мы хотим, чтобы и вы, и мы, и ряд коллег из разных стран, которые уже ознакомились и еще ознакомятся с этим планом, провели встречу – быть может в Брюсселе, быть может в Страсбурге, – и всем вместе обсудить важнейший вопрос: почему нет мира, если есть план мира? И было бы очень хорошо, если бы помогали нам идти к миру и даже возглавили этот процесс такие люди, как вы, такие, которых знают в Европе и прислушиваются к ним. Я очень хочу, чтобы вы подсказали, как нам лучше с этим планом двигаться в Европе", – обратился Рабинович к Гуле.

В свою очередь французский сенатор подчеркнула важность реализации мирного плана и заявила о готовности ознакомить с ним Макрона.

"Франция сейчас возглавляет "Большую семерку", и, наверное, сейчас самое время представить этот концепт президенту Макрону", – отметила Гуле.