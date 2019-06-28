У Сенаті Франції готові ознайомити Макрона з "мирним планом" ОПЗЖ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

ОПЗЖ у Франції представила "мирний план" по Донбасу

У Сенаті Франції готові ознайомити президента Франції Емманюеля Макрона з "мирним планом" для Донбасу "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ), який був представлений народним депутатом і співзасновником партії Вадимом Рабіновичем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як повідомляється, 28 червня делегація ОПЗЖ на чолі з Рабіновичем перебуває з візитом у Франції, де представила французьким сенаторам у Люксембурзькому палаці "мирний план" партії по врегулюванню конфлікту на Донбасі і встановленню миру в Україні.

Під час переговорів з сенатором, керівником комісії Сенату, радником прем'єр-міністра Франції Наталі Гуле Рабінович підкреслив, що зараз Україна потребує допомоги з боку Європи в питанні встановлення миру.

"Ми будемо йти до миру ‒ у нас немає іншого виходу. Ми дуже хочемо, щоб нам допомагали, тому що ми молода демократія", – заявив Рабінович.

Він також звернувся до французького сенатора з проханням підказати, як краще реалізувати і просувати цей план в Європі та Україні.

"Ви оплот демократії. Наступний крок: ми хочемо, щоб і ви, і ми, і ряд колег з різних країн, які вже ознайомилися і ще ознайомляться з цим планом, провели зустріч – можливо, в Брюсселі, можливо, в Страсбурзі, – і всім разом обговорити найважливіше питання: чому немає миру, якщо є план миру? І було б дуже добре, якщо б допомагали нам йти до миру і навіть очолили цей процес такі люди, як ви, такі, яких знають у Європі і прислухаються до них. Я дуже хочу, щоб ви підказали, як нам краще з цим планом рухатися в Європі", – звернувся Рабінович до Гуле.

У свою чергу французький сенатор підкреслила важливість реалізації мирного плану і заявила про готовність ознайомити з ним Макрона.

"Франція зараз очолює "Велику сімку", і, напевно, зараз саме час представити цей концепт президенту Макрону", – зазначила Гуле.