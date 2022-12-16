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Сенат затвердив рекордний оборонний бюджет: скільки отримає Україна

Фото: Сенат затвердив рекордний оборонний бюджет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11

Бюджет включає наступні статті витрат:

  • 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти);
  • 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;
  • 161,3 млрд доларів на військові закупівлі;
  • 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;
  • 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;
  • 16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.

У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроєкту про витрати Пентагону на наступний рік. Інакше подальше тимчасове фінансування може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.

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Військова допомога