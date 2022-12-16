Сенат утвердил рекордный оборонный бюджет: сколько получит Украина

Документ предусматривает выделение на оборону на 45 млрд долларов больше, чем было предусмотрено в бюджете администрации Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против - 11

Бюджет включает в себя следующие статьи расходов:

317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);

174,5 млрд долларов на содержание военного персонала;

161,3 млрд долларов на военные закупки;

138,6 млрд долларов на исследования и разработки;

30,5 млрд долларов на деятельность в области атомной энергии;

16,5 млрд долларов на военное строительство и семейное жилье.

В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов в помощь Украине. Также там зафиксировано продление запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.

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