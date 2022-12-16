Сенат утвердил рекордный оборонный бюджет: сколько получит Украина

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 млрд долларов, из которых 800 млн долларов предусмотрены на дополнительную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Документ предусматривает выделение на оборону на 45 млрд долларов больше, чем было предусмотрено в бюджете администрации Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против - 11
Бюджет включает в себя следующие статьи расходов:
В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов в помощь Украине. Также там зафиксировано продление запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.
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