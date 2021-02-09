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Сенат в ускоренном порядке рассмотрит импичмент Трампа. Процесс продлится около 28 часов

Автор: Лера Полищук

Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, которая определяет правила проведения слушаний по делу импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно регламенту, слушания по делу должны продлиться около 28 часов.

Об этом сообщает CNN.

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слушания будут проходить по такому графику:

Наш конституционный долг - провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинениям против бывшего президента Трампа, которые являются самыми серьезными обвинениями, когда-либо выдвинутыми против президента США в американской истории", - заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер.

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начались слушания по делу импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
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