Сенат в ускоренном порядке рассмотрит импичмент Трампа. Процесс продлится около 28 часов

Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, которая определяет правила проведения слушаний по делу импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно регламенту, слушания по делу должны продлиться около 28 часов.
Об этом сообщает CNN.
слушания будут проходить по такому графику:
Наш конституционный долг - провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинениям против бывшего президента Трампа, которые являются самыми серьезными обвинениями, когда-либо выдвинутыми против президента США в американской истории", - заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер.
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начались слушания по делу импичмента Трампа.
Ранее сообщалось, что 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.