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Сенат у прискореному порядку розгляне імпічмент Трампа. Процес триватиме близько 28 годин

Автор: Лера Полищук

Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, яка визначає правила проведення слухань у справі імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Згідно з регламентом, слухання по справі повинні тривати близько 28 годин.

Про це повідомляє CNN.

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слухання проходитимуть за таким графіком:

Наш конституційний обов'язок - провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти колишнього президента Трампа, які є найбільш серйозними звинуваченнями, коли-небудь висунутими проти президента США в американській історії", - заявив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Сьогодні, 9 лютого, у Сенаті США почалися слухання у справі імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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