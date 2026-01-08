Сенат США зробив крок до обмеження воєнних дій Трампа у Венесуелі

57 сенаторів проголосували за розгляд резолюції, 47 - були проти. П'ятеро республіканців - Пол, Сьюзен Коллінз із Мена, Ліза Мурковскі з Аляски, Тодд Янг з Індіани і Джош Хоулі з Міссурі - приєдналися до демократів у підтримці резолюції.

Важливо підкреслити, що голосування було процедурним (ідеться про "дозвіл на обговорення"), але, як пише Axios, воно засвідчує, що в Сенаті достатньо підтримки для ухвалення резолюції. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Потім документ все ще має розглянути Палата представників. Білий дім заявив, що Трамп накладе вето на цей захід.

Журналісти нагадали, що операція із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро викликала побоювання в обох партій, що Білий дім розглядає можливість атак на Гренландію та інші країни Латинської Америки.