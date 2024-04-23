Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні

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Коли Сенат США остаточно схвалить допомогу Україні

Трансляція засідання Сенату США:

Згідно з розкладом Сенату США, сьогодні у сенаторів заплановані два поіменні голосування щодо законопроектів щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та питань нацбезпеки США.

Перше голосування буде стосуватися пропозиції внести поправку сенатора Чака Шумера до законопроекту H.R.815, яка передбачає об'єднання в один пакет всіх законопроектів, які схвалила Палата представників. Тобто чотири окремі документи будуть додані як одна поправка до сенатського законопроєкту HR.815, який був прийнятий ще 13 лютого 2024 року.

Друге голосування - початок розгляду пакета законопроектів за прискореною процедурою, яка унеможливлює довгі дебати щодо того чи іншого питання. Також ця процедура називається "подоланням флібустьєра". Флібустьєрство дозволяє сенаторам проводити нескінченні дебати. Одного разу сенатор виголошував промову понад 21 годину поспіль.

Для подолання флібустьєра потрібно щонайменше 60 голосів зі 100, а отже демократичній більшості знадобиться допомога як мінімум 9 республіканців. З огляду на те, що в Республіканській партії в Сенаті достатньо прихильників України, проблем з цим, ймовірно, не виникне.

Після цього в американського Сенату буде 30 годин на те, щоб обговорити законопроект (але не більше 1 години на кожного сенатора) та остаточно його схвалити.

"Минулого разу в лютому, виступи сенаторів тривали всю ніч. І фактично тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть", - пояснила посол в США Оксана Маркарова.

А отже - фінальне голосування, ймовірно, відбудеться або до кінця 23 квітня, або вже завтра, 24 квітня.

Що в законопроекті про допомогу Україні

Згідно з законопроектом, який вже схвалила Палата представників США, на допомогу Україні передбачається виділити майже 61 млрд доларів, з них:

49,9 млрд - на оборонні видатки;

- на оборонні видатки; 7,8 млрд - потенційна бюджетна підтримка;

- потенційна бюджетна підтримка; 1,57 млрд - економічна допомога;

- економічна допомога; 400 млн - кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Однак, 7,8 млрд бюджетної підтримки будуть надані Україні як кредит, умови якого будуть визначені окремою угодою між Києвом та Вашингтоном. Законопроект передбачає можливість списання кредиту Україні, але не раніше виборів президента США.

Крім того, законопроект дозволить США використати на підтримку України заморожені російські активи, а також зобов'яже президента США передати Україні далекобійні ракети ATACMS, якщо це не нашкодить американській національній безпеці.

Коли Україна отримає допомогу від США

У Вашингтоні обіцяли, що схвалений обома палатами Конгресу США законопроект буде негайно ж підписаний американським президентом. І, як очікується, новий пакет військової допомоги від США буде виділено Україні відразу ж після підписання документа.

Як писало американське Politico, новий пакет військової допомоги Україні від США буде більшим, ніж зазвичай. До нього увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, бронетранспортери M113 та старі "Хаммери", а також артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

Водночас, за даними телеканалу CNN, українці нарешті можуть отримати далекобійні ATACMS. Вони, ймовірно, увійдуть до першого траншу озброєння, який відправлять в Україні після рішення Конгресу США. Більшість цього озброєння вже перебуває в Німеччині та Польщі, щоб його доставка в Україні відбулася якомога швидше.