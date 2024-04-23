Сенат США собрался по поводу помощи Украине: почему могут не проголосовать сегодня

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Когда Сенат США окончательно одобрит помощь Украине

Трансляция заседания Сената США:

Согласно расписанию Сената США, сегодня у сенаторов запланировано два поименных голосований по законопроектам о помощи Украине, Израилю, Тайваню и вопросах нацбезопасности США.

Первое голосование будет касаться предложения внести поправку сенатора Чака Шумера в законопроект HR815, предусматривающий объединение в один пакет всех законопроектов, которые одобрила Палата представителей. То есть четыре отдельных документа будут добавлены как одна поправка в сенатский законопроект HR.815, который был принят еще 13 февраля 2024 года.

Второе голосование - начало рассмотрения пакета законопроектов по ускоренной процедуре, которая делает невозможными долгие дебаты по тому или иному вопросу. Также эта процедура называется "преодолением флибустьера". Флибустьерство позволяет сенаторам проводить бесконечные прения. Однажды сенатор произносил речь более 21 часа подряд.

Для преодоления флибустьера требуется не менее 60 голосов из 100, а значит, демократическому большинству понадобится помощь как минимум 9 республиканцев. Учитывая, что у Республиканской партии в Сенате достаточно сторонников Украины, проблем с этим, вероятно, не возникнет.

После этого у американского Сената будет 30 часов для того, чтобы обсудить законопроект (но не более 1 часа на каждого сенатора) и окончательно его одобрить.

"В прошлый раз в феврале, выступления сенаторов длились всю ночь. И фактически длительность этой части процедуры будет зависеть от того, как много сенаторов изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать", - пояснила посол в США Оксана Маркарова.

А значит - финальное голосование, вероятно, состоится либо до конца 23 апреля, либо уже завтра, 24 апреля.

Что в законопроекте о помощи Украине

Согласно законопроекту, который уже одобрила Палата представителей США, на помощь Украине предполагается выделить почти 61 млрд долларов, из них:

49,9 млрд - на оборонные расходы;

- на оборонные расходы; 7,8 млрд - потенциальная бюджетная поддержка;

- потенциальная бюджетная поддержка; 1,57 млрд - экономическая помощь;

- экономическая помощь; 400 млн - средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Однако 7,8 млрд бюджетной поддержки будут предоставлены Украине в качестве кредита, условия которого будут определены отдельным соглашением между Киевом и Вашингтоном. Законопроект предусматривает возможность списания кредита Украине, но не раньше выборов президента США.

Кроме того, законопроект позволит США использовать в поддержку Украины замороженные российские активы, а также обяжет президента США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если это не навредит американской национальной безопасности.

Когда Украина получит помощь от США

В Вашингтоне обещали, что одобренный обеими палатами Конгресса США законопроект будет немедленно подписан американским президентом. И, как ожидается, новый пакет военной помощи от США будет выделен Украине сразу же после подписания документа.

Как писало американское Politico, новый пакет военной помощи Украине от США будет больше обычного. В него войдет бронетехника, в том числе боевые машины Bradley, бронетранспортеры M113 и старые "Хаммеры", а также артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны.

В то же время, по данным телеканала CNN, украинцы наконец-то могут получить дальнобойные ATACMS. Они, вероятно, войдут в первый транш вооружения, который отправят в Украину после решения Конгресса США. Большинство этого вооружения уже находится в Германии и Польше, чтобы его доставка в Украине состоялась как можно скорее.