ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні

П'ятниця 10 жовтня 2025 06:17
UA EN RU
Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні Фото: тепер Сенат і Палата представників США мають узгодити остаточний варіант документа (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 9 вересня, Сенат США схвалив військові витрати країни на 2026 фінансовий рік. Вони включають в себе 500 млн доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, CNN, Fox News та інші ЗМІ.

Як пишуть медіа, законопроєкт про оборонну політику затягувався, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включно з голосуванням щодо відновлення роботи уряду.

Однак 9 вересня законопроєкт затвердили. Його ухвалили 77 голосами проти 20, і він вважається обов'язковим до ухвалення, оскільки санкціонує виплати військовим і проєкти військового будівництва, а також розробку озброєнь і геостратегічну політику.

Зокрема, документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року включно", а також "розширення фінансування" програми до рівня 500 млн доларів.

Важливо зазначити, що у вересні Палата представників США ухвалила свою версію пакета, яка містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як пише CNN, версія Сенату містить "менше політичних проблем".

Тепер, коли Сенат ухвалив свій пакет, Палата представників і Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.

США змінили підхід до допомоги Україні

Нагадаємо, у серпні Держдеп США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.

Водночас варто згадати, що після приходу Трампа до влади, США фактично згорнули військову допомогу Україні. Тепер у дію введено механізм PURL, згідно з яким військові поставки Україні фінансує НАТО.

Зокрема, 16 вересня стало відомо, що адміністрація Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі уточнив, що йдеться про два постачання озброєння на суму 500 млн доларів.

Також ми писали, що у США нещодавно стався шатдаун (припинення роботи уряду). За даними The Telegraph, з цієї причини українсько-американські переговори про постачання озброєння можуть бути заморожені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Сенат США
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни