Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні
У четвер, 9 вересня, Сенат США схвалив військові витрати країни на 2026 фінансовий рік. Вони включають в себе 500 млн доларів на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, CNN, Fox News та інші ЗМІ.
Як пишуть медіа, законопроєкт про оборонну політику затягувався, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включно з голосуванням щодо відновлення роботи уряду.
Однак 9 вересня законопроєкт затвердили. Його ухвалили 77 голосами проти 20, і він вважається обов'язковим до ухвалення, оскільки санкціонує виплати військовим і проєкти військового будівництва, а також розробку озброєнь і геостратегічну політику.
Зокрема, документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року включно", а також "розширення фінансування" програми до рівня 500 млн доларів.
Важливо зазначити, що у вересні Палата представників США ухвалила свою версію пакета, яка містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як пише CNN, версія Сенату містить "менше політичних проблем".
Тепер, коли Сенат ухвалив свій пакет, Палата представників і Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.
США змінили підхід до допомоги Україні
Нагадаємо, у серпні Держдеп США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 млн доларів.
Водночас варто згадати, що після приходу Трампа до влади, США фактично згорнули військову допомогу Україні. Тепер у дію введено механізм PURL, згідно з яким військові поставки Україні фінансує НАТО.
Зокрема, 16 вересня стало відомо, що адміністрація Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі уточнив, що йдеться про два постачання озброєння на суму 500 млн доларів.
Також ми писали, що у США нещодавно стався шатдаун (припинення роботи уряду). За даними The Telegraph, з цієї причини українсько-американські переговори про постачання озброєння можуть бути заморожені.