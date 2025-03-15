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Сенат США запобіг урядовому "шатдауну"

Субота 15 березня 2025 01:27
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Сенат США запобіг урядовому "шатдауну" Фото: більшість демократів були проти законопроєкту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сенат США проголосував за ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування. Тим самим, сенатори запобігли припиненню роботи уряду за кілька годин до крайнього терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, за підсумками голосування 54 сенатори були "за", а 46 - "проти". Тепер законопроєкт направляють на стіл президенту США Дональду Трампу. Як очікується, він підпише його.

Далі CNN уточнює, що більшість демократів, які проголосували за ухвалення законопроєкту, голосували "проти" нього під час остаточного затвердження.

Однак, незважаючи на тиск з боку всієї Демократичної партії, один демократ і один незалежний депутат - приєдналися до республіканців, щоб остаточно затвердити законопроєкт.

"Сенатор-республіканець Ренд Пол був єдиним республіканцем, який проголосував проти", - профінансувало видання.

Нагадаємо, на початку цього тижня Трамп заявив, що він не виключає урядового "шатдауну" в країні. Він підкреслив, що в разі, якщо це станеться, винними будуть демократи.

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