У Сенаті США закликали уряд змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії

У Сенаті закликали Міністерство фінансів США зробити більше для того, щоб великі технологічні компанії, включно з Meta Platforms та Alphabet Inc, дотримувались санкцій проти "іноземних противників", зокрема Росії та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сенатор-демократ Марк Уорнер, який очолює комітет Сенату США з розвідки, написав листа міністру фінансів Джанет Єллен, у якому зазначив, що Мінфін не в змозі "забезпечити дотримання санкцій на ринках цифрової реклами".

"Американські технологічні компанії, такі як Alphabet, якій належить Google, і Meta, якій належать Facebook та Instagram, продовжують зневажати правила санкцій США", - заявив Уорнер.

Він стверджує, що технологічні гіганти продовжують надавати рекламні послуги організаціям, які потрапили під санкції США і мають глибокі зв’язки з країнами, які він назвав "іноземними противниками", включаючи Росію та Іран.

Серед прикладів, наведених сенатором у листі, були повідомлення ЗМІ та громадськості наприкінці 2023 року про те, що Google показував рекламу російських та іранських компаній, які перебувають під санкціями, а проросійський молдовський політик Ілан Шор використовував рекламу у Facebook для того, що Марк Уорнер назвав "активністю зловмисного впливу, спрямованої на вибори в Молдові".

Законодавець зазначив, що цього року в багатьох країнах пройдуть вибори, включно зі Сполученими Штатами, тому для Міністерства фінансів важливо забезпечити дотримання санкцій США.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в низці сфер у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наприклад, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.