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В Сенате США призвали Минфин заставить Facebook и Google придерживаться санкций против РФ

США, Понедельник 29 января 2024 23:37
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В Сенате США призвали Минфин заставить Facebook и Google придерживаться санкций против РФ Фото: Сенат призвал Минфин США заставить Facebook и Google придерживаться санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сенате призвали Министерство финансов США сделать больше для того, чтобы крупные технологические компании, включая Meta Platforms и Alphabet Inc, придерживались санкций против "иностранных противников", в том числе России и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, возглавляющий комитет Сената США по разведке, написал письмо министру финансов Джанет Еллен, в котором отметил, что Минфин не в состоянии "обеспечить соблюдение санкций на рынках цифровой рекламы".

"Американские технологические компании, такие как Alphabet, которой принадлежит Google, и Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, продолжают пренебрегать правилами санкций США", - заявил Уорнер.

Он утверждает, что технологические гиганты продолжают оказывать рекламные услуги организациям, попавшим под санкции США и имеющим глубокие связи со странами, которые он назвал "иностранными противниками", включая Россию и Иран.

Среди примеров, приведенных сенатором в письме, были сообщения СМИ и общественности в конце 2023 года о том, что Google показывал рекламу находящихся под санкциями российских и иранских компаний, а пророссийский молдавский политик Илан Шор использовал рекламу в Facebook для того, что Марк Уорнер назвал "активностью злонамеренного воздействия, направленной на выборы в Молдове".

Законодатель отметил, что в этом году во многих странах пройдут выборы, включая Соединенные Штаты, поэтому для Министерства финансов важно обеспечить соблюдение санкций США.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в ряде сфер в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. К примеру, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

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