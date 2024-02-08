Сенат США взявся за допомогу Україні, але до рішення ще далеко

Голосування в Сенаті

Сьогодні ввечері в Сенаті США відбулося процедурне голосування за законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю, який не включає суперечливе питання американського кордону. Законопроект був підтриманий 67-ма голосами "За".

Деякі українські ЗМІ та новинні Telegram-канали помилково вирішили, що це було остаточне рішення сенаторів і документ успішно пройшов Сенат. Але це не так.

На перше голосування в Сенаті виносилося питання, чи починати розгляд цього законопроекту взагалі. Саме таке голосування вчора не пройшов двопартійний законопроект з угодою щодо посилення американського кордону.

Що відбувається в Сенаті зараз

Наразі в Сенаті США відбуваються дебати щодо законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю. За результатами дебатів в законопроект можуть бути включені правки, якщо так вирішать сенатори. Зокрема, деякі республіканці в Сенаті хочуть повернути питання кордону в цей законопроект. Інші - виключити з нього фінансову підтримку України та залишити лише військову. Але чи включать ці правки - питання.

Після дебатів законопроект в остаточному вигляді знову винесуть на голосування. Для того, щоб він був прийнятий, потрібно щонайменше 60 голосів "За", а оскільки демократів лише 51, то знадобиться підтримка ще 9 республіканців. Але результати процедурного голосування дають надію, що потрібна кількість голосів все ж знайдеться в Сенаті.

На рішення Сенату вже відреагував президент України та подякував сенаторам за те, що питання зрушило з місця.

"Вдячний Сенату США за рішення розблокувати дискусію щодо підтримки України та інших стратегічних партнерів. Дуже важливий перший крок до продовження підтримки перемоги України та зміцнення спільної безпеки. Поганий день для Путіна та хороший день для демократій", - написав Зеленський в Twitter.

Що далі

Після голосування в Сенаті документ повинна розглянути Палата представників США. І лише після схвалення в Палаті представників законопроект направиться на підпис президенту США.

І от з підтримкою в Палаті представників можуть виникнути проблеми, оскільки її контролюють республіканці, а спікер - "трампіст" Майк Джонсон. Саме республіканці Палати представників затягують процес. Так, запит президента США на фінансування підтримки України та Ізраїлю розглядається в Конгресі США ще з жовтня 2023 року.

Однак останній коментар Джонсона щодо законопроекту, який зараз розглядає Сенат, виглядає обнадійливо. Принаймні, він не заявив, що Палата не буде розглядати документ, як це було з угодою про кордон.

"Ми побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватися, і ми розглянемо його, щойно він буде надісланий (Сенатом, - ред.)", - говорив спікер Палати представників.

Питання допомоги Україні від США

Наприкінці жовтня 2023 року президент США звернувся в американський Конгрес з запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту мала б отримати понад 60 млрд доларів.

Однак запит Байдена наштовхнувся на жорсткий опір з боку республіканців в Конгресі, а саме так званих "трампістів" в Палаті представників США. Джонсон прямо заявляв, що не поставить на розгляд запит, оскільки республіканці хочуть, щоб президент США врегулював ситуацію на кордоні з Мексикою.

Для вирішення цього питання в США було ініційовано переговори між Білим домом, демократами та республіканцями, щоб створити двопартійну угоду, яка включала б вирішення питання кордону, а також розблокування запиту Байдена.

Цими вихідними сенатори, які брали участь в розробці угоди, представили її на загал. Однак угода отримала шквал критики в Палаті представників. Там заявили, що не будуть її розглядати.

Після цього лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці заявили, що Сенату потрібно відійти від питання кордону та окремо розглянути фінансування Ізраїлю та України.

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