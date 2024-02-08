Сенат США взялся за помощь Украине, но до решения еще далеко

Голосование в Сенате

Сегодня вечером в Сенате США состоялось процедурное голосование за законопроект о помощи Украине и Израилю, не включающий спорный вопрос американской границы. Законопроект был поддержан 67 голосами "За".

Некоторые украинские СМИ и новостные Telegram-каналы по ошибке решили, что это было окончательное решение сенаторов и документ успешно прошел Сенат. Но это не так.

На первое голосование в Сенате выносился вопрос, начинать ли рассмотрение этого законопроекта вообще. Именно такое голосование вчера не прошел двухпартийный законопроект с соглашением об усилении американской границы.

Что происходит в Сенате сейчас

Сейчас Сенате США проходят дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю. По результатам дебатов в законопроект могут быть включены поправки, если так решат сенаторы. В частности, некоторые республиканцы в Сенате хотят вернуть вопрос о границе в этот законопроект. Другие – исключить из него финансовую поддержку Украины и оставить только военную. Но включат ли эти поправки - вопрос.

После дебатов законопроект в окончательном виде снова будет вынесен на голосование. Для того чтобы он был принят, нужно по меньшей мере 60 голосов "За", а поскольку демократов всего 51, то потребуется поддержка еще 9 республиканцев. Но результаты процедурного голосования дают надежду, что нужное количество голосов все же найдется в Сенате.

На решение Сената уже отреагировал президент Украины и поблагодарил сенаторов за то, что вопрос сдвинулся с места.

"Благодарен Сенату США за решение разблокировать дискуссию о поддержке Украины и других стратегических партнеров. Очень важен первый шаг к продолжению поддержки победы Украины и укреплению общей безопасности. Плохой день для Путина и хороший день для демократий", - написал Зеленский в Twitter.

Что дальше

После голосования в Сенате документ должна рассмотреть Палата представителей США. И только после одобрения в Палате представителей законопроект отправится на подпись президенту США.

И вот с поддержкой в Палате представителей могут возникнуть проблемы, поскольку ее контролируют республиканцы, а спикер - "трампист" Майк Джонсон. Именно республиканцы Палаты представителей затягивают процесс. Так, запрос президента США на финансирование поддержки Украины и Израиля рассматривается в Конгрессе США еще с октября 2023 года.

Однако последний комментарий Джонсона по поводу законопроекта, который сейчас рассматривает Сенат, выглядит обнадеживающе. По крайней мере он не заявил, что Палата не будет рассматривать документ, как это было с соглашением о границе.

"Мы увидим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу развиваться, и мы рассмотрим его, как только он будет направлен (Сенатом, - ред.)", - говорил спикер Палаты представителей.

Вопрос помощи Украине от США

В конце октября 2023 года президент США обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна получить более 60 млрд долларов.

Однако запрос Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, а именно так называемых "трампистов" в Палате представителей США. Джонсон прямо заявлял, что не поставит на рассмотрение запрос, поскольку республиканцы хотят, чтобы президент США урегулировал ситуацию на границе с Мексикой.

Для решения этого вопроса в США были инициированы переговоры между Белым домом, демократами и республиканцами, чтобы создать двухпартийное соглашение, включающее решение вопроса границы, а также разблокирование запроса Байдена.

В эти выходные сенаторы, участвовавшие в разработке соглашения, представили его в целом. Однако соглашение получило шквал критики в Палате представителей. Там заявили, что не будут его рассматривать.

После этого лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники заявили, что Сенату нужно отойти от вопроса границы и отдельно рассмотреть финансирование Израиля и Украины.

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