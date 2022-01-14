В Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против Путина и России

В Сенат Соединенных Штатов внесли еще один законопроект, которым предусматривается введение санкций против России и, в частности, президента РФ Владимира Путина. Меры могут быть введены в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Марко Рубио, который подготовил документ.
"Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022 года" предусматривает немедленное введение жестких персональных санкций против Путина и остального руководства России.
"Законопроект впервые введет санкции против самого Путина и тех секторов российской экономики, от которых зависит личное обогащение его режима. Очень важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента США Джо Байдена, который будет решать, что считать вторжением в Украину", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает:
В документе также отмечается, что в случае принятия законопроекта директор Национальной разведки США должен будет каждые 20 дней представлять Конгрессу доклад о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.
При этом в течение 10 дней после представления отчета президент должен ввести санкции против РФ.
Напомним, ранее в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.