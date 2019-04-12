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Сенат США утвердил нового министра внутренних дел

Новости » Политика    12.04.2019 - 06:36
Сенат США утвердил нового министра внутренних дел
Фото: Сенат США (educationusa.state.gov)

Бернхардт исполнял обязанности главы МВД страны с начала января

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 11 апреля, проголосовал за утверждение Дэвида Бернхардта на посту министра внутренних дел США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

За кандидатуру Бернхардта проголосовали преимущественно республиканцы - 56 против 41.

Бернхардт был назначен исполняющим обязанности главы МВД страны с начала января.

Этот пост ранее занимал Райан Зинке, обвиненный в растрате бюджетных средств.

Отметим, в Соединенных Штатах Министерство внутренних дел не силовое ведомство, оно в основном занимается вопросами использования природных ресурсов. Глава министерства курирует, в частности, охрану федеральных и племенных земель и водных ресурсов.

Напомним,  8 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился уволить главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначил директором Секретной службы Джеймса Мюррея, и. о. главы регионального отделения Секретной службы в Вашингтоне. 

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