Сенат США затвердив нового міністра внутрішніх справ

Фото: Сенат США (educationusa.state.gov)

Бернхардт виконував обов'язки глави МВС країни з початку січня

Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 11 квітня, проголосував за затвердження Девіда Бернхардта на посаді міністра внутрішніх справ США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

За кандидатуру Бернхардта проголосували переважно республіканці - 56 проти 41.

Бернхардт був призначений виконуючим обов'язки глави МВС країни з початку січня.

Цю посаду раніше обіймав Райан Зінке, звинувачений у розтраті бюджетних коштів.

Зазначимо, у Сполучених Штатах Міністерство внутрішніх справ не силове відомство, воно в основному займається питаннями використання природних ресурсів. Голова міністерства займається, зокрема, охороною федеральних і племінних земель і водних ресурсів.

Нагадаємо, 8 квітня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився звільнити голову секретної служби США Рендольфа Аллеса і призначив директором Секретної служби Джеймса Мюррея, в. о. голови регіонального відділення Секретної служби у Вашингтоні.