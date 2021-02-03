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Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

Автор: Даша Харченко

Сенат США утвердил на пост главы министерства внутренней безопасности кандидатуру Алехандро Майоркаса. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

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Об этом сообщает CNN.

Новый глава МВБ, по данным канала, сыграет важную роль в новой администрации и "начнет откатывать иммиграционную политику" предыдущего президента Дональда Трампа.

Майоркас ранее возглавлял иммиграционную службу США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.

Напомним, 26 января Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Американский Госдеп возглавил давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

Также Министерство обороны США впервые в истории возглавил афроамериканец. Генерал Ллойд Остин принес присягу и официально возглавил Пентагон.

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