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Сенат США затвердив нового главу міністерства внутрішньої безпеки

Автор: Даша Харченко

Сенат США затвердив на посаду голови міністерства внутрішньої безпеки кандидатуру Алехандро Майоркаса. За нього проголосували 56 сенаторів, 43 виступили проти.

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Про це повідомляє CNN.

Новий глава МВБ, за даними каналу, зіграє важливу роль у новій адміністрації і "почне відкочувати імміграційну політику" попереднього президента Дональда Трампа.

Майоркас раніше очолював імміграційну службу США, а потім обіймав посаду заступника міністра внутрішньої безпеки в адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, 26 січня Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Американський Держдеп очолив давній соратник 46-го президента Ентоні Блінкен.

Також Міністерство оборони США вперше в історії очолив афроамериканець. Генерал Ллойд Остін приніс присягу і офіційно очолив Пентагон.

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