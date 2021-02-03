Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

Фото: Алехандро Майоркас (wilmerhale.com)

Сенат США утвердил на пост главы министерства внутренней безопасности кандидатуру Алехандро Майоркаса. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Об этом сообщает CNN.

Новый глава МВБ, по данным канала, сыграет важную роль в новой администрации и "начнет откатывать иммиграционную политику" предыдущего президента Дональда Трампа.

Майоркас ранее возглавлял иммиграционную службу США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.

Напомним, 26 января Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Американский Госдеп возглавил давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

Также Министерство обороны США впервые в истории возглавил афроамериканец. Генерал Ллойд Остин принес присягу и официально возглавил Пентагон.