Сенат США затвердив нового главу міністерства внутрішньої безпеки

Фото: Алехандро Майоркас (wilmerhale.com)

Сенат США затвердив на посаду голови міністерства внутрішньої безпеки кандидатуру Алехандро Майоркаса. За нього проголосували 56 сенаторів, 43 виступили проти.

Про це повідомляє CNN.

Новий глава МВБ, за даними каналу, зіграє важливу роль у новій адміністрації і "почне відкочувати імміграційну політику" попереднього президента Дональда Трампа.

Майоркас раніше очолював імміграційну службу США, а потім обіймав посаду заступника міністра внутрішньої безпеки в адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, 26 січня Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Американський Держдеп очолив давній соратник 46-го президента Ентоні Блінкен.

Також Міністерство оборони США вперше в історії очолив афроамериканець. Генерал Ллойд Остін приніс присягу і офіційно очолив Пентагон.