ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сенат США затвердив нового главу міністерства внутрішньої безпеки

США, Середа 03 лютого 2021 07:58
Сенат США затвердив нового главу міністерства внутрішньої безпеки
Фото: Алехандро Майоркас (wilmerhale.com)
Автор: Даша Харченко

Сенат США затвердив на посаду голови міністерства внутрішньої безпеки кандидатуру Алехандро Майоркаса. За нього проголосували 56 сенаторів, 43 виступили проти.

Про це повідомляє CNN.

Новий глава МВБ, за даними каналу, зіграє важливу роль у новій адміністрації і "почне відкочувати імміграційну політику" попереднього президента Дональда Трампа.

Майоркас раніше очолював імміграційну службу США, а потім обіймав посаду заступника міністра внутрішньої безпеки в адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, 26 січня Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Американський Держдеп очолив давній соратник 46-го президента Ентоні Блінкен.

Також Міністерство оборони США вперше в історії очолив афроамериканець. Генерал Ллойд Остін приніс присягу і офіційно очолив Пентагон.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиСенат Польши

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся