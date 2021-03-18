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Сенат США утвердил главу ЦРУ: кто он

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 21:36
Сенат США утвердил главу ЦРУ: кто он Фото: Уильям Ьрнс (flickr.com/csis_er/)
Автор: РБК-Украина

Сенат Соединенных Штатов утвердил нового главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Им станет Уильям Бернс.

Об этом сообщает The New York Times.

Его кандидатура была одобрена Сенатом единогласно без поименного голосования.

В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Уильям Бернс - бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации и Иордании. Он за свою долгую карьеру заработал репутацию человека, тщательно анализирующего проблемы национальной безопасности и внешней политики, и этот талант помог президенту США Джо Байдену назначить его на пост в ЦРУ.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал утверждение Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Такие действия он обосновывает бездействием администрации США в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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