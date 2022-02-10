Сенат США рассматривает санкции против РФ из-за кибератак на Украину, - Politico

Санкции за кибератаки являются одним из рассматриваемых вопросов, заявил председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ предприняла против Украины.

Отмечается, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить миллионы финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

Менендес подтвердил, что киберпомощь также рассматривается.