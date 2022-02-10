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Сенат США рассматривает санкции против РФ из-за кибератак на Украину, - Politico

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Четверг 10 февраля 2022 06:48
Сенат США рассматривает санкции против РФ из-за кибератак на Украину, - Politico Фото: Сенат США рассматривает санкции против РФ из-за кибератак на Украину (freepik.com)
Автор: Анна Полисученко

Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину. Также они принимают решение о возможности дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Санкции за кибератаки являются одним из рассматриваемых вопросов, заявил председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ предприняла против Украины.

Отмечается, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить миллионы финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

Менендес подтвердил, что киберпомощь также рассматривается.

Ранее мы писали, что в Украине продолжаются кибератаки. Используются электронные почты судов.

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