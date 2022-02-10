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Сенат США розглядає санкції проти РФ через кібератаки на Україну, - Politico

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Четвер 10 лютого 2022 06:48
Сенат США розглядає санкції проти РФ через кібератаки на Україну, - Politico Фото: Сенат США розглядає санкції проти РФ через кібератаки на Україну (freepik.com)
Автор: Анна Полисученко

Американські сенатори розглядають можливість введення санкцій проти Росії за кібератаки на Україну. Також вони приймають рішення про можливість додаткової допомоги Києву в області кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Санкції за кібератаки є одним з питань, які розглядаються, заявив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. За його словами, законодавці також розглядають можливість введення санкцій за хакерські операції, які РФ здійснила проти України.

Відзначається, що поки незрозуміло, наскільки серйозною повинна бути кібератака, щоб за нею пішли санкції.

Законодавці також наполягають на тому, щоб збільшити обсяг допомоги Україні для запобігання кібератак і можливості відреагувати на них.

Член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман заявив, що він працює з сенатором-демократом Крісом Мерфі, щоб включити мільйони фінансування для кіберпомочі Україні в більш широку угоду про санкції.

Менендес підтвердив, що кібер-допомога також розглядається.

Раніше ми писали, що в Україні тривають кібератаки. Використовуються електронні пошти судів.

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