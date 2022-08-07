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Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов

Фото: Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верхней палаты Конгресса США.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата.

Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства.

С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

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Сенат США