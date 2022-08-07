ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 07 августа 2022 06:13
Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов Фото: Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верхней палаты Конгресса США.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата.

Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства.

С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сенат США
NEWS
Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб
Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз