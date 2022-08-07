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Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів

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Вашингтон, Неділя 07 серпня 2022 06:13
Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів Фото: Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США розглядає пакет ініціатив щодо зниження інфляції на 400 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верхньої палати Конгресу США.

Зокрема, відповідно до законопроєкту передбачається знизити державні витрати на охорону здоров'я для громадян, а також щодо захисту клімату.

Крім того, Сенат хоче збільшити податки для великого бізнесу, в першу чергу, для найбільших американських корпорацій.

Шляхом підвищення податків і скорочення витрат планується забезпечити необхідні для зниження інфляції кошти.

З ініціативою подібних пропозицій виступила Демократична партія.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту з початку серпня впали до найнижчого рівня з лютого після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.

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