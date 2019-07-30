Сенат США провалил отмену вето Трампа на блокировку продажи оружия арабским странам

Фото: Дональд Трамп (realDonaldTrump, twitter)

Три попытки голосования об отмене вето оказались безуспешными

Сенат США в понедельник, 29 июля, не смог отменить вето президента Дональда Трампа на законопроект, принятый Конгрессом, о блокировании продажи Саудовской Аравии определенного оружия. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

Для голосования за отмену вето было проведено три попытки. Таким образом, США продолжат дополнительные продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам.

В мае администрация Трампа заявила, что проведет военные продажи более чем на 8 миллиардов долларов, обойдя процесс рассмотрения в Конгрессе. Законодательство заблокировало бы продажу высокоточных боеприпасов и сопутствующего оборудования Raytheon Co.

Усилия Конгресса были направлены на то, чтобы попытаться оказать давление на правительство Саудовской Аравии, чтобы улучшить ситуацию с правами человека и сделать больше, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в войне в Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ ведут воздушную кампанию против повстанцев, поддерживаемых Ираном.

Трамп утверждал, что прекращение продажи оружия Саудовской Аравии ослабит отношения США с давним союзником и подорвет конкурентоспособность Штатов.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей.