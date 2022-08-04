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Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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Вашингтон, Четверг 04 августа 2022 01:06
Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО Фото: Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США в среду принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, голосование еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN.

В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент, Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украине, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких проблем с Финляндией и Швецией из-за их планов по вступлению в НАТО.

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