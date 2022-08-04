Сенат США проголосував за приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США в середу прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО, голосування ще триває, проте документ вже набрав достатню для його затвердження кількість голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN .

Відповідно до особливостей американського законодавства процедуру безпосередньо ратифікації виконує президент, Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден має підписати відповідні документи про вступ Стокгольма і Гельсінкі в НАТО і направити їх до Альянсу.

Приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО мають ратифікувати всі члени блоку. До теперішнього моменту це зробили понад 20 з 30 країн, що входять в альянс.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду про зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання по боротьбі з тероризмом і експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що буде уважно стежити за виконанням угоди.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією через їх плани щодо вступу в НАТО.

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