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Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга для избежания дефолта

Автор: Анна Полисученко

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 млрд долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Если к 15 декабря лимит не был бы повышен, страну ожидал бы дефолт. В США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса.

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга на 2,5 трлн долларов (примерно до 31,4 трлн долларов) и направил этот документ в Палату представителей, чтобы избежать беспрецедентного дефолта.

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

В США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе.

Ранее мы писали, что Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года.

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Сенат США