RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сенат США проголосував за підвищення ліміту держборгу для уникнення дефолту

Автор: Анна Полисученко

Ліміт держборгу США може бути підвищений на 480 млрд доларів. Цей крок покликаний врятувати країну від дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

Якщо до 15 грудня ліміт не був би підвищений, країну очікував би дефолт. У США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлена законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу.

Сенат США схвалив підвищення ліміту держборгу на 2,5 трлн доларів (приблизно до 31,4 трлн доларів) і направив цей документ в Палату представників, щоб уникнути безпрецедентного дефолту.

Законопроект був схвалений за домовленістю між лідером демократичної більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером Республіканської меншини Чаком Шумером. За проголосували 50 сенаторів, проти - 49. І в Сенаті, і в Палаті представників більшістю є демократи.

У США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі.

Раніше ми писали, що Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сенат США