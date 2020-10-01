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Сенат США продлил бюджет для предотвращения "шатдауна"

Автор: Артур Родивилов

Сенат Конгресса США утвердил продление финансирования правительства до 11 декабря. За принятие документа проголосовали 84 сенатора, против - 10.

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Об этом сообщает Reuters.

29 сентября контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США провел последнюю процедуру голосования для принятия проекта временного бюджета страны, подтвердив свое намерение избежать "шатдауна".

30 сентября в США заканчивается финансовый год. В случае непринятия бюджета в стране может произойти приостановка работы правительства.

В последний раз это произошло в декабре 2018 года - тогда из-за "шатдауна" госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.

Тогда потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагали, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.

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Новости Украины Сенат СШАшатдаун