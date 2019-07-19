ru
ua

Сенат США призвал Трампа ввести санкции против Турции


По словам сенатора Боба Менендеса, исключение Турции из программы реактивных самолетов недостаточно

Сенат Соединенных Штатов Америки призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, сенаторы-республиканцы Рик Скотт и Тодд Янг представили резолюцию, в которой заявляют, что президент должен следовать закону, который предусматривает наказание за ведение бизнеса с российскими военными.

Отдельно сенатор Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, заявил, что исключение Турции из программы реактивных самолетов недостаточно.

"Закон четко предусматривает санкции в отношении "значительных сделок" с оборонным и разведывательным секторами Российской Федерации, что, несомненно, будет включать поставку системы С-400", - сказал он.

В случае одобрения резолюция Скотта и Янга будет призывать к "полному осуществлению санкций в рамках CAATSA", описывая покупку Турцией системы ПВО С-400 как "прямую и страшную угрозу" интересам безопасности США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты выключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. F-35 не смогут сосуществовать вместе с ракетными комплексами, поскольку российские ЗРК будут собирать разведывательные данные об американских самолетах. 

Кроме того, команда президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций, который должен быть принят в отношении Турции за получение от России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400.

В Австралии вблизи курорта произошло мощное землетрясение В деле об убийстве ребенка полицейскими объявили четвертое подозрение
Читать все новости