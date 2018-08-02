Сенат США підтримав виділення 250 млн доларів Україні у сфері безпеки

Із виділених коштів 50 млн має бути спрямовано на летальні види озброєнь

Сенат Сполучених Штатів ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про "Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони", який зокрема санкціонує виділення Міністерству оборони США 250 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні. Про це повідомила прес-служба посольства України в США у Facebook.

У посольстві уточнили, що 50 млн із зазначеної суми має бути спрямовано на летальні види озброєнь.

"До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні спроможностей захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією", - йдеться у повідомленні посольства.

Державному департаменту доручили подати до Конгресу доповідь про стан співпраці з Україною у сфері кібербезпеки для пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.

Бюджетний закон США набуде чинності після підписання президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки підтримала нижня палата Конгресу США.